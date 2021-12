Neuer Ansatz für Fliegenfallen

16.12.2021 Landwirtschaft

Der Pilz, der Fliegenmännchen in den Tod lockt

Fliegen sind nicht nur lästig. Sie können auch Krankheiten übertragen und mindern bei großem Aufkommen die Leistung von Nutztieren im Stall. Fliegengitter sind eine der Möglichkeiten, Fliegen gar nicht erst in den Stall zu lassen. Klebrige Streifen locken die Plagegeister auf ihren Leim und am Ende können auch chemische Mittel den Fliegen den Garaus bereiten.

Neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft erweitern das Spektrum der Fliegenbekämpfung. So haben Wissenschaftler um Andreas Naundrup von der Fakultät Pflanzen- und Umweltwissenschaften der Universität Kopenhagen eine neue Entdeckung gemacht, die im Kampf gegen Fliegen helfen kann [1].

Der Pilz

Es geht um den Pilz Entomophtora muscae, der als „Fliegentöter“ unter anderem die europäische Hausfliege befällt. Innerhalb kurzer Zeit wuchern sie bei infizierten Fliegen durch das Außenskelett und warten auf den nächsten Lift. Schon vor längerer Zeit war auffällig geworden, dass männliche Fliegen an Fliegentöter verendete weibliche Fliegen für die nächste Paarung aufsuchen. Andreas Naundrup vermutet jetzt Pheromone des Pilzes als Lockstoff für die männlichen Fliegen.

Alkane

Elektroden an den Antennen der männlichen Fliegen haben die chemische Gruppe der Alkane als möglichen Geruchstoff ausgemacht. Alkane sind Kohlenwasserstoffe, die ausschließlich aus Kohlen- und Wasserstoff bestehen und keine funktionellen Gruppen tragen. Sie bilden auch keine Kohlenstoffringe. CH 4 ist das kleinstes Alkan und als Methan bekannt. Die Tse-Tse-Fliege nutzt verschiedene Alkane, die deutlich größer sind. Ein Bestandteil ist das 15,19,23-Trimethylheptatriacontan mit der Summenformel C 40 H 82 als Sexuallockstoff, was sich die Fliegenbekämpfer zu nutzen machen. Auch Orchideen nutzen Alkane zum Anlocken spezieller Bestäuber.

Die Fliegen

Entomophtora muscae stößt offenbar Alkane für das Anlocken von männlichen Fliegen aus. Die fallen darauf hinein, nehmen Pilzsporen auf und verenden daran. Die äußerst flüchtigen Substanzen könnten mit neue Fliegenfallen für Entlastung in Stall und Wohnstube sorgen.

Lesestoff:

[1] Naundrup A. et al: A pathogenic fungus uses volatiles to entice male flies into fatal matings with infected female cadavers; Prereview-Server https://doi.org/10.1101/2021.10.21.465334

Roland Krieg

