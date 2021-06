Neuer Bodenfeuchte-Dienst des DWD

02.06.2021 Landwirtschaft

Deutscher Wetterdienst schaltet Karte zur Bodenfeuchte frei

Auch wenn es wie in den vergangenen Wochen viel geregnet hat, sind die Wasservorräte in rund 180 cm Tiefe noch bei weitem nicht aufgefüllt. Dort wo es an Wasser fehlt müssen Landwirte und Gärtner bewässern, Wälder sterben bei anhaltender Trockenheit ab und die Waldbrandgefahr steigt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt deshalb allen Betroffenen und Interessierten ab sofort mit seinem neuen Bodenfeuchteviewer alle verfügbaren Informationen zur Bodenfeuchte in Deutschland online und kostenfrei zur Verfügung. Das neue Webportal ermöglicht, schnell und einfach detaillierte Fakten zur Bodenfeuchtesituation und Trockenheit in Deutschland auf der Internetseite des nationalen Wetterdienstes unter Bodenfeuchteviewer selbst zu recherchieren.

Der Viewer wird täglich aktualisiert und verschafft sowohl einen deutschlandweiten Überblick als auch mit Hilfe eines Zooms eine regionale Auflösung von einem Kilometer. Neben verschiedenen Kartendarstellungen zum Niederschlag oder dem aktuellen Bodenwasservorrat bietet das Webportal des DWD auch die Möglichkeit, detaillierte Informationen zur Bodenfeuchte auszulesen. So kann deren flächenhafter Verlauf in verschiedenen Tiefen über das vergangene Jahr oder auch das Bodenfeuchteprofil bis 200 cm Tiefe des vergangenen Monats angezeigt werden. Das Wasserangebot im Boden kann bei verschiedenen Kulturen zur gleichen Zeit sehr unterschiedlich sein.

Lesestoff:

Den Bodenfeuchteviewer finden Sie unter https://www.dwd.de/DE/Home/home_node.html

roRo

