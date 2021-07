Neues von der Hohenheimer Zuchtbox

19.07.2021 Landwirtschaft

Für Steffi Niedermayer war das der Grund, an der Universität Hohenheim eine versandfertige Lösung zu finden, die das Transportproblem löst und einmal im Getreidelager aufgestellt, Nachschub an Lagererzwespen für bis zu sieben Monaten.

Der Schaden besteht nicht nur aus leeren Körnern, was für die Landwirte einen materiellen Schaden bedeuten, sondern auch in der Gesundheitsgefahr durch die Exkremente, die der Kornkäfer im Korn hinterlässt. Neben den verschiedenen Puppenfäden können sich gesundheitsgefährliche Bakterien, Milben und Schimmelpilze etabliert haben.

Umweltpreis gewonnen und die Suche nach dem Markt

Das war im Jahr 2013 [1]. Für Öko-Betriebe ist der Einsatz von Nützlingen meist die einzige Wahl, sagte Fachgebietsleiter für Tierökologie Prof. Dr. Johannes Steidle an der Universität Hohenheim damals. Der Weg von der Forschung bis zum praktischen Einsatz ist in Deutschland mitunter ziemlich lang. Eine Leseranfrage an Herd-und-Hof.de aus der vergangenen Woche, wo denn die Hohenheimer Zuchtbox erhältlich sei, zeigt das Interesse von Praktikern an der Forschung. Auch Prof. Steidle erreichen Anfragen.

Die Erfindung bekam im Jahr 2017 den Umweltpreis der Sparkasse Pforzheim Calw und erneut mediale Aufmerksamkeit. Darüber berichtete die Redaktion von „BioHandel“ – musste aber auch feststellen, dass die Box den Markt noch nicht erreicht hat.

Demnächst auch zu kaufen

Dr. Niedermayer und Prof. Steidle sind aber unermüdlich bei der Vermarktung unterwegs. Und tatsächlich steckten die beiden bereits in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Nützlingsanbieter „AMW Nützling in Pfungstadt“. Die Bereitschaft, die Hohenheimer Zuchtbox in das Sortiment aufzunehmen war offenbar schon gegeben. Dann kam allerdings die Pandemie dazwischen.

„Die Sache ist wegen Corona etwas aus dem Blick geraten, aber ich denke, dass es demnächst etwas gibt, allerdings sicherlich nicht dieses Jahr“, schreibt Prof. Steidle, an den Herd-und-Hof.de die Leseranfrage weiter gereicht hatte. Prof. Steidle ist heut Vorstand im Kompetenzzentrum Biodiversität und integrative Taxonomie an der Universität Hohenheim.

PPP beschleunigen

Gerade im Agrarbereich sind ständig Innovationen unterwegs. Die Agrarwissenschaften gelten als angewandte Naturwissenschaften und sind im breiten Spektrum für alle Landwirtschaften von konventioneller, über ökologischer bis zur veganen Landwirtschaft unterwegs. Doch findet die Forschung nicht immer den Weg in die Praxis. Selbst wenn die Politik sich die stärkere Verbindung zwischen Universität und Wirtschaft wünscht, besteht gerade in Deutschand eine Grundskepsis gegen „Public Privat Partnerships“ (PPP).

Ganz fatal wird es allerdings, wenn Kürzungen für die Lehre und Forschung aktuell zu einer mindestens deutlichen Verkleinerung der agrarwissenschaftlichen Fakultät an der Universität Halle/Saale führen wird. Damit gräbt sich die Politik die Evidenzbasis ab.

