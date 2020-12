Notfallzulassung Neocics für rheinische Rübenbauern

14.12.2020 Landwirtschaft

Neonicotinoide für rheinische Rübenbauern

Am 14. Dezember haben die rheinischen Rübenbauern die Notfallzulassung für die Beize Neonicotinoide erhalten. Cruiser 600 FS mit dem Wirkstoff Thiamethoxam darf in den Anbaugebieten Appeldorn, Euskirchen und Jülich in der Zeit vom 01. Januar 2021 bis zum 30. April 2021 eingesetzt werden. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat die Notfallzulassung auf Grundlage des Artikels 53 der EU-Pflanzenschutzmittelverordnung erteilt. In einer Meldung teilt das BVLK die Bedingungen für die Nutzung mit: Die Saatgutbehandlung darf nur in zertifizierten Einrichtungen erfolgen. Die durch die Aussaat ausgebrachte Mittelmenge wird durch eine verringerte Aussaatmenge von früher 78 Gramm pro Hektar auf 49,5 Gramm Wirkstoff pro Hektar reduziert. Auf der Fläche dürfen keine blühenden Zwischenfrüchte angebaut werden und als Folgekultur dürfen nur Pflanzen angebaut werden, die für Bienen unattraktiv sind.

roRo