Obst und Gemüse aus der Mitte der Welt

07.02.2020 Landwirtschaft

Fruit Logistica-Partnerland Ecuador

Weit draußen im Pazifik liegen die Galapagos-Inseln. Sie gehören zu Ecuador, das sich auf dem südamerikanischen Kontinent von seiner spektakulären Pazifikküste bis zu den Amazonasnebenflüssen im Osten erstreckt. Nördlich der Hauptstadt Quito verläuft der Äquator und mit 6310 Meter ist der mit Schnee bedeckte erloschene Vulkan Chimborazo der höchste Berg des Landes. Ecuador hat praktisch alle Klimazonen, die es auf der Welt so gibt, auf 280.000Quadratkilometer versammelt. Nach den rund 17 Millionen Ecuadorianern liegt ihr Land „en la mitad del mundo“, in der Mitte der Welt.

Die Naturgegebenheiten bringen eine große Vielfalt an Obst und Gemüse hervor. AlsPartnerland der Fruit Logistica 2020 präsentieren fast 40 Aussteller ihr Angebot in Berlin. Die Frischebranche erzielt pro Jahr einen Exportumsatz in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar. Bananen sind der wichtigste Exportschlager. Nach Deutschland liefert Ecuador Bananen für rund 115 Millionen US-Dollar im Jahr.