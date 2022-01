Özdemir brennt auf den Arbeitstisch

17.01.2022 Landwirtschaft

Alles erkannt. Alles umsetzbar?

Wie in anderen Sektoren auch, mangelt es bei der Landwirtschaft kaum an erkenntnisgewinnen. Viele Zielkonflikte öffnen sich, weil die Umsetzung umstritten ist. Damit hatte der neue Landwirtschaftsminister Cem Özdemir am Freitag recht, als er sein Programm im Bundestag vorstellte. Es war alles dabei: Von wiedervernässten Mooren über Ramschpreise bis zur lebendigen Vielfalt auf dem Dorf.

Bislang hat Cem Özdemir eine gute Figur gemacht [1]. Für Chefredakteur Simon Michel-Berger von „agrarheute“ gilt Özdemir bereits als „politisches Schwergewicht“, dem wirklich ein Ausgleich zwischen den politischen Gräben ökologischer und konventioneller Landbau gelingen kann. Nicht umsonst hat der „Realo“ als dritter im Bund von Annalena Baerbock und Robert Habeck den Fundi Hofreiter substituiert. Selbst wenn Anton Hofreiter Recht hätte, führe eine Axt in den Wald. Özdemir ist von dem zweiseitigen FAZ-Artikel „Landwirte am Limit“ begeistert und will sich den Ausführungen anschließen.

Allein hat Özdemir alle Arbeit noch vor sich. Kein Staat hat Preisvorgaben schadlos umsetzen können. Berlin kann nur an den Rahmenbedingungen schalten und auf Marktbewegungen hoffen, die zu fairen Preisen führen können. Dazu will Özdemir die gesamte Wertschöpfungskette auf Asymmetrien untersuchen. Wie die zu beseitigen sind, bleibt offen. So sollen auch alle Bürger bezahlbare Lebensmittel kaufen können. Der in Bad Urach am Fuß der Schwäbischen Alb geborene, wovon er redet: Der Bioboom aus dem ersten Pandemiejahr ist vorbei. Die Inflation hat den Bio-Konsum über die Jahreswende wieder auf „Normalniveau“ zurück gebracht. Özdemir vertraut auf den Parallelmarkt der staatlichen Kantinen, auf die er Einfluss auf die Beschaffung hat. Da gebe es Potenzial für regionales und ökologisches Essen.