Özdemirs Tag der Videokonferenzen

10.01.2022 Landwirtschaft

Jetzt geht es an die Verbände

Die Feuertaufe des neuen Landwirtschaftsministers Cem Özdemir fand auf dem Agrarrat in Brüssel statt. Bis zum Jahresende war an die Mikrofone der Publikumsmedien gebunden und nutzte die Gelegenheit, Eckpunkte seiner geplanten Politik zu benennen. Das diese im realpolitischen Ungefähren blieben und sich mehr an seine Vorgängerin Julia Klöckner als an der grünen Fundamental-Ahnin Renate Künast orientieren, hat ihm mehr Pluspunkte eingebracht als Kritik. „Die Zeit“ kam aber dennoch darauf, dass Vorgänger an Tierhaltungskennzeichnung, dem Kampf gegen Ramschpreise, gesunde Ernährung, Umbau der Tierhaltung und Finanzierung außerhalb der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) gescheitert sind.