P.S. Naturbewusstseinsstudie

Den Befragten in der Naturbewusstseinsstudie 2019 [1] fallen ausschließlich wohl besetzte und unklar definierte Begriffe zum Stichwort Natur ein. In absteigender Reihenfolge nennen die meisten die Begriffe Landschaft, Tiere/Lebewesen, Pflanzenwelt gefolgt von Erholung, Freizeit und Naturerleben auf Rang vier. Schon das Meer hat bei 13 Prozent der Menschen einen schweren Stand. Eine Nutzung fällt elf Prozent der Befragten ein, fast so viel wie Naturkatastrophen und Umweltzerstörung (8 %). Dabei hat der Begriff „wilde Natur“ sogar noch zugenommen, obgleich wohl die wenigsten wissen dürften, dass standortbedingte Waldgesellschaften die Klimaxvegetation Europas sind. Wild wollen es die Hedonisten und Vertreter im sozialökologisch orientierten Milieu. Bei den Traditionellen und Prekären ist die Wildheit der Natur unterrepräsentiert.

Prof. Dr. Beate Jessel:

„Aber welche Natur haben die Menschen im Blick?

„Was ist Natur? – Diese Frage ist bekanntermaßen ein weites Feld, für uns Menschen persönlich bis hinein in die Philosophie. Um ein Gespür dafür zu bekommen, „welche Natur die Menschen im Blick haben“, stellen wir ihnen im Rahmen der Naturbewusstseinsstudie bewusst sogenannte offene Fragen, zu denen sie frei assoziieren dürfen und sollen. So haben wir in der aktuellen Studie gefragt, was den Menschen „ganz spontan zum Thema Natur einfällt“. (Seite 44, Abb. 14). An den Antworten sehen wir, dass sich die Befragten nicht mit philosophischen Überlegungen zum Naturbegriff aufhalten, sondern ganz konkrete Naturassoziationen und-objekte aus ihrer Alltagserfahrung nennen, Tiere und Pflanzen etwa. Aber auch Fragen der Erholung spielen in der „Alltagsnatur“ eine große Rolle, vergleichsweise wenig genannt werden hingegen Begriffe, die sich mit Nutzung oder Naturzerstörung verbinden. Vielleicht liegt dies daran, denn das bestätigen unsere und auch andere Studien, dass Natur bei den meisten Menschen in Deutschland grundsätzlich positiv besetzt ist – trotz Klimakrise oder Insektenrückgang. Die überwältigende Mehrheit der Befragungen hat uns über alle unsere Studien hinweg immer wieder bestätigt, dass die Menschen „die Natur lieben“, die positive Grundhaltung also überwiegt."

„Ist die Naturbewusstseinsstudie nicht der Romantisierung der Natur zum Opfer gefallen?

„Dies ist eine interessante und wichtige Frage, die wir uns seit der ersten Studie auch immer wieder stellen. Dazu möchte ich zwei Punkte aufgreifen.

„Erstens: Insbesondere sehen wir natürlich die Diskrepanz zwischen sehr positiven Einstellungen zur Natur und den zeitgleichen Handlungen und Entscheidungen zum Schaden der Natur, sowohl im Alltagshandeln vieler Menschen als auch in der Politik. Auf dieses Paradoxon, die widersprüchlichen Verhältnisse der Mensch-Natur-Beziehung, können wir mit der Studie zwar hinweisen, wir können es aber natürlich allein nicht lösen oder gar vollständig erklären. Im Übrigen ist dies auch nicht alleine ein Phänomen im Naturschutz, sondern auch in vielen anderen Gesellschafts- und Politikfeldern wie der Gesundheit oder dem Konsum- und Mobilitätsverhalten zu finden.

„Zweitens: Unsere zweijährlichen Studien sind wissenschaftlich angelegt und sollen mithilfe von Wiederholungsfragen auch langfristige Trends und Entwicklungen abbilden. Dabei spielen die Entwicklungen bzw. möglichen Veränderungen der Naturverständnisse bzw. der Naturschutzverständnisse in der Gesellschaft über die Zeit eine wichtige Rolle. Bislang sehen wir hier allerdings erst vereinzelt Veränderungen, die noch keine großen Schlussfolgerungen zulassen. Für derartige Aussagen ist unsere Beobachtungszeit (seit 2009) noch viel zu kurz.“