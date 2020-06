Pandemie bringt Kartoffeln zurück auf die Teller

18.06.2020 Landwirtschaft

Wertschätzung für die heimische Knolle

Die Pandemie hat den Kartoffelverarbeitern ein hartes Los beschert. Durch die Schließung von Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung lag der Verarbeitungsbereich brach. Ein Teil der in Nordeuropa lagernden zwischen ein und zwei Millionen Tonnen Puffer- und Frittenknollen fand den Weg in den Futtertrog oder die Biogasanlage.

Aktuell belebt sich der Markt für Schälkartoffeln wieder. In Ostdeutschland hat der aktuelle Handel schon wieder 75 Prozent seines normalen Volumens erreicht. Der Vorstandsvorsitzende des deutschen Branchenverbandes für die Kartoffeln UNIKA, Olaf Feuerborn, zog am Mittwoch unter den besonderen Umständen dann doch ein positives Fazit. „Unserem Anspruch und unserer Verantwortung, die Bevölkerung mit sicheren und qualitativ hochwertigen Kartoffeln und Kartoffelprodukten zu versorgen, sind wir auch in dieser Zeit gerecht geworden“.

Das Lob bezieht sich ausdrücklich auf die Verbraucher, die in der Pandemie die heimische Knolle und deren Verarbeitungprodukte wieder entdeckt haben. Die Kartoffelbauern, die unter der Pandemie unter dem Absatzeinbruch litten, sollen von der Politik besonders unterstützt werden, damit langfristig keine strukturellen Schäden beim Kartoffelanbau entstehen. „In großer Kraftanstrengung hat der Kartoffelsektor bereits zahlreiche Verwertungsmöglichkeiten für die Verarbeitungskartoffeln eröffnet, die nicht mehr von der Industrie nachgefragt worden sind. Nun geht es darum, dem zukünftigen Anbau am Standort Deutschland mit seinen kurzen Lieferketten und einem vitalen ländlichen Raum eine Perspektive zu geben“, führt der Vorstandsvorsitzende der Union der Deutschen Kartoffelwirtschaft, Olaf Feuerborn aus.

Der Bundesverband der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie (BOGK) geht mit dieser Ansicht mit. Er fordert den Handel auf, die Angebote von Kartoffelprodukten auszubauen und besonders zu bewerben. Das regionale Momentum bei den Verbrauchern könnte die Anstrengungen belohnen.

roRo

