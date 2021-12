Piesteritz macht Ammoniakwerk dicht

14.12.2021 Landwirtschaft

Düngemittelknappheit verschärft sich

„Aufgrund der unverändert hohen Gaspreise sieht sich die Geschäftsführung der SKW Piesteritz gezwungen, zeitweise eine Ammoniakanlage herunterzufahren.“ Kurz und knapp meldet Deutschlands größtes Stickstoffwerk, die SKW Piesteritz GmbH, die zeitweise Schließung der Ammoniakanlage in Wittenberg in Sachsen-Anhalt wegen der hohen Gaspreise. Im Normalbetrieb verbrennt die SKW Piesteritz pro Stunde rund 140.000 Kubikmeter Erdgas für die Herstellung des Düngemitt4elrohstoffes. Wie lange die Anlage still steht, teilte der Konzern nicht mit. Das hänge von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab.

roRo

