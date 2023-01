Präziser Düngerschuss pro Korn

16.01.2023 Landwirtschaft

Jedem Saatkorn seinen Dünger

Auf der weltweit bedeutendsten Messe für Konsumententechnologie, der CES 2023, die Anfang Januar in Las Vegas stattfand, hat der Landtechnikhersteller John Deere seine Exaktdrillmaschine „ExactShot“ vorgestellt. Im Zusammenhang mit einer Startdüngung pro Saatkorn wird der Düngeaufwand um 60 Prozent gesenkt. Die Maschine sprüht einen Dünger exakt auf das Saatkorn, während es in die Erde gelegt wird. Diese Technik reduziert nicht nur den Düngergebrauch, sondern minimiert auch die Auswaschung von Nährstoffen in die Umwelt. Nebenbei stehen die Nährstoffe auch nur der Kulturpflanze und nicht den Beikräutern zur Verfügung, was den Aufwand an Unkrautkontrolle minimiert. Vor dem Hintergrund der hohen Düngerpreise helfe die Technik auch noch die Betriebskosten zu senken.

roRo