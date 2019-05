Putenhalter gegen nationale Haltungsverordnung

17.05.2019 Landwirtschaft

Geflügelverband setzt auf europäische Haltungslösung

Der Verband der Deutschen Putenhalter (VDP) hat sich auf seiner Mitgliederversammlung am Donnerstag gegen eine nationale Putenhaltungsverordnung ausgesprochen. „Wir haben schon heute die besten Haltungsbedingungen in Europa, die besten der Welt“, sagte VDP-Vorsitzende Thomas Storck.

Mit einer nationalen Putenhaltungsverordnung befürchtet der VDP strengere Regeln, die den deutschen Haltern einen noch größeren Abstand zu internationalen Standards beschere und wettbewerblich ins Hintertreffen geraten. Stattdessen plädiert der VDP für eine europäische Lösung: „Dem Tierschutz ist deutlich mehr gedient, wenn wir unsere hohen Standards für ganz Europa sicherstellen“.

Damit Verbraucher auch in der Gastronomie die Herkunft des Geflügels erkennen können, forderte der Verband eine Herkunftskennzeichnung von Geflügelfleisch in der Gastronomie. „Der Verbraucher will wissen, woher das Geflügelfleisch kommt – egal, ob im Supermarkt oder im Restaurant“, so Storck.

roRo