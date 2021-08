QS-Labore prüfen kostenfrei auf Flutkontaminanten

02.08.2021 Landwirtschaft

Futtermitteluntersuchungen in Flutgebieten bei QS kostenfrei

Das Qualitäts- und Sicherungssystem für die Landwirtschaft bietet in ausgewählten QS-Laboren eine kostenfreie Beprobung von Futtermitteln, sowie Obst und Gemüse und Lagerbeständen auf Kontaminanten an, die in den Überflutungsgebieten Lebens- und Futtermittel verschmutzt haben können. Mit der Flut wurden Abwässer, Chemikalien und Erdaushub flächig verteilt. Was davon noch genutzt werden könnte, muss vorher auf mögliche Gesundheitsgefährdung überprüft werden.

Neben einer regelmäßig aktualisierten Liste der teilnehmenden Labore, hat QS auf seiner Unternehmenswebseite einen neuen Bereich eingerichtet, in dem betroffene landwirtschaftliche Betriebe, Erzeugerbetriebe sowie Unternehmen der Futtermittelwirtschaft einen Überblick zur Erkennung und Bewertung möglicher Kontaminationsrisiken in Hochwassergebieten finden.

Lesestoff:

www.q-s.de

roRo

