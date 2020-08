Regionale Kuh-Safari

11.08.2020 Landwirtschaft

Teterow statt Serengeti

Reiseveranstalter Caspar Venter hat in Mecklenburg-Vorpommern ein neues touristisches Konzept entwickelt. Vor der Pandemie mit den damit verbundenen Reiserestriktionen war er Reiseveranstalter für Afrika. Jetzt lockt er Kunden mit einer Kuh-Safari rund um Teterow. Selbst der Geschäftsführer des Bauernverbandes Güstrow ist begeistert: „Hier gibt es nicht nur attraktive landwirtschaftliche Betriebe in wunderschöner Landschaft“, sagt Detlef Nickel. „Hier gibt es auch die Möglichkeit, touristisch neue Wege zu gehen.“ Per Reisekutsche geht es über Land und die Gäste erfahren vieles über Milch- und Mutterkühe, Gerste, Silage und Mais. Während der Kutschfahrt entdecken die Gäste Blühstreifen, Schmetterlingen und Seerosen. Am Ende der Fahrt wartet der Hofladen mit regionalen Delikatessen für die Heimfahrt.

roRo

