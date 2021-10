Revival der Weinbergpfirsiche

12.10.2021 Landwirtschaft

Pfirsiche aus den Schweizer Weinbergen

Mit der Intensivierung des Weinbaus sind die so genannten Weinbergpfirsiche verschwunden. In der Schweiz startete im Oktober ein Projekt, die Pfirsichbäume wieder anzupflanzen, berichtet der Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID). Von Seiten Weinbauern setzt das einiges an Mut voraus, denn fundiertes Wissen zum Anbau der Weinbergpfirsiche wird erst wieder erarbeitet. Andererseits kann die Weinbergpfirsich den Rebberg aber in vielerlei Hinsicht attraktiver machen. Durch das Aufleben der zwar langen, heutzutage aber fast unbekannte Tradition der Kultivierung von Weinbergpfirsichen ließe sich für den Weinbau Positivschlagzeilen und Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit generieren, erklärt Andi Schmid, Initiator des Projekts „Weinbergpfirsiche – alte neue Vielfalt für Schweizer Rebberge“. Daneben eröffne die Weinbergpfirsich Winzerinnen und Winzern neue Absatzmärkte: „Aus Weinbergpfirsichen lassen sich bei uns noch wenig bekannte Produkte wie Likör, Schnäpse oder Konfitüre herstellen, die das Weinportfolio ergänzen und den Schweizer Winzerinnen und Winzern neue Weinkunden bringen.“

roRo

