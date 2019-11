Rüben und Bauern unter Stress

28.11.2019 Landwirtschaft

Die Zuckerrübe gilt als ertragssteigernde Blattfrucht in der Fruchtfolge und sicherte das Einkommen der Rübenbauern. Mit dem Ende der Zuckerquote 2017 steht der Rübenanbau allerdings unter Stress. Die Zuckerpreise fallen in Richtung Weltmarktniveau, wo Brasilien und Indien mit großen Exportmengen die Preise drücken. Indien steht aktuell vor dem Schiedsgericht der Welthandelsorganisation WTO. Australien und Brasilien ziehen wegen der hohen indischen Subventionen für den Zuckersektor vor den Kadi. Die EU hingegen nimmt nur die Rolle des Beobachters ein, beklagte Günter Tissen, Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker (WVZ) Ende November in Berlin vor der Agrarpresse. Nach dem Ende der Zuckerquote in Europa seien in Deutschland bereits 1.000 Betriebe aus der Produktion ausgestiegen. Europa hätte also Grund, sich aktiver für die eigenen Rübenbauern einzusetzen.

Einer der wichtigsten Feldfrüchte ist die Zuckerrübe. Mit 36 Tonnen Kohlendioxid pro Hektar speichert sie mehr Treibhausgas als der Wald. Die Wurzeln lockern bis in zwei Meter Tiefe den Boden auf und holt aus diesen Tiefen auch den an den Boden gebundenen Stickstoff wieder heraus. Der Restnitratgehalt liegt um die Hälfte unter dem anderer Pflanzen. Die Zuckerrübe bietet neben ihrem Süßstoff Schutz für das Grundwasser, die Luft und bringt mit viel Blattmasse organische Substanz in den Boden.

Kostennachteil

Doch selbst auf dem europäischen Binnenmarkt hakt es gewaltig. Etwa die Hälfte der Rübenanbauländer in der EU zahlt Rübenbauern gekoppelte Zahlungen für die Produktion. In Polen sind es 350 Euro je Hektar, in Rumänien 650 und in Italien sogar 750 Euro, ergänzt Rübenbauer Fred Zeller, der auch Geschäftsführer des Verbands Süddeutscher Zuckerrübenanbauer ist. „Die Kollegen werden gegen jede wirtschaftliche Vernunft am Leben erhalten“, sagte Zeller. Die deutschen Rübenbauern müssen gegen diesen Wettbewerbsnachteil ankämpfen. Die Kopplung von Zahlungen soll Nischen erhalten, die sonst verloren gehen. So zahlt auch Finnland seinen Rübenbauern eine Extraprämie. Doch in Finnland gibt es lediglich eine einzige Zuckerfabrik. Sinkt die Zahl der erzeugten Rüben unter die Wirtschaftlichkeit der Fabrik, macht sie zu und alle Rübenbauern finden keinen Absatz mehr.

Das ist schon in Polen anders, die Extraprämien haben für eine Ausdehnung des Rübenanbaus gesorgt. Zweckentfremdet nach EU-Recht.

Pflanzenschutzbenachteiligung

In der EU hakt es aber noch aus einem anderen Grund. Neonicotinoide wurden dem Saatgut als Beizschutz mitgegeben, um das Saatgut vor Insekten zu schützen. In diesem Jahr mussten auch die Rübenbauern erstmals ohne „Neonics“ auskommen, weil die Zulassung ausgelaufen ist. Andere Länder hingegen stellen jährlich einen Antrag auf Notfallzulassung und setzen sie weiterhin ein. Für deutsche Rübenbauern entsteht ein rechnerischer Verlust von 300 Euro Deckungsbeitrag pro Hektar, was sich bei 400.000 ha Rübenanbau in Deutschland auf 120 Millionen Euro summiert, rechnet Tissen vor.

Im Anbaujahr kamen die Rübenbauern ohne „Neonics“ gut aus, weil die kühle Witterung nach der Aussaat die Schädlinge gebremst hat und ausreichend Marienkäfer „den Rest“ erledigen konnten. Nach Heinrich-Joachim Liehe von der Nordzucker AG brauchten die Landwirte witterungsbedingt keine Ersatzspritzungen durchführen. Das aber kann im nächsten Jahr wieder anders sein, berichtete Liehe in der Zeitschrift „Zuckerrübe“. Das Göttinger Institut für Zuckerrübenforschung (IfZ) hat auf seiner diesjährigen Tagung auf einen neuen biologischen Stress für die Rübe hingewiesen: 1991 wurde in Frankreich die neue Krankheit „Syndrome Basses Richesses“ (SBR) beschrieben. Das ist ein Virus, der von der Schilf-Glasflügelzikade übertragen wird, Zuckergehalt und Frischmasseertrag bei Rüben verringert und gegen den es derzeit noch keine Bekämpfungsmaßnahme gibt. 2018 wurde SBR auf 15.000 ha Rübenfelder in Baden-Württemberg notiert.

Zuckerwirtschaft

In Deutschland gibt es noch 20 Zuckerfabriken für rund 25.000 Rübenbauern, in denen 5.000 Beschäftigten arbeiten und damit in ländlichen Regionen lokale Wertschöpfung schaffen. Biologische und marktpolitische Rahmenbedingungen gefährden die Produktionskette, die schwerpunktmäßig auf der Zuckerproduktion liegt. In Frankreich hat bereits ein halbes Dutzend Zuckerfabriken dicht gemacht in Deutschland läuft in Warburg und in Brottewitz die letzte Rübenkampagne. Anfang 2020 schließen die beiden Werke der Südzucker AG für immer ihre Tore [1].

Die Politik bewegt sich maximal sehr langsam bei der Eindämmung von Notfallzulassungen und die Neuorganisation der Abteilungen für Beihilfen in die Generaldirektion Wettbewerb muss seine Erwartungen an eine faire Politik auch erst noch unter Beweis stellen [2].

Kurzfristig ist den Landwirten nichtgeholfen und aus Unmut erwächst Wut, erklärte Günter Tissen. Die Rübe hält jedoch nicht nur Zucker als süßes Lebensmittel bereit. Mit wachsendem Bio-Markt gibt es einen neuen Absatzkanal, aus der Rübe wird Biokraftstoff oder Biogas gewonnen und die Bio-Ökonomie sucht händeringend nachwachsende Rohstoffe.