Rübenkampagne gestartet

14.09.2022 Landwirtschaft

Zuckerfabriken sind gestartet

Am 01 September startete die Zuckerfabrik im Schladen im Harz mit der Annahme von Ökorüben in die Rübenkampage. Die Nordzucker AG teilt mit, dass es für Überrüben keine Lieferverpflichtung gibt und Landwirte sie frei vermarkten können.

Auch Pfeifer & Langen legte vergangene Woche im Werk Lage los. In Jülich und Könnern startet die Fabriken am 19. September. Als letztes Werk geht Euskirchen am 04. Oktober an den Start. Die Ernteerwartungen wurden wegen der Trockenheit und Hitze nach unten korrigiert. Die wegen der hohen Anzahl an Sonnenstunden höheren Zuckergehalte der Rüben gleichen die Verluste nicht aus.

Auch in Anklam startet die Produktion des Unternehmens Cosun Beet. Zuvor besuchte Landwirtschaftsminister Till Backhaus aus Mecklenburg-Vorpommern das einzige Werk im Bundesland und übergab eine 2. Teilgenehmigung zur Reduzierung von Emissionen. Gleichzeitig kann Anklam mehr Zuckerrüben verarbeiten. Rund 330 Landwirte aus der Region erzeugen fast zwei Millionen Tonnen Rüben. Die Niederländer von Cosun Beet sind zuversichtlich, wie Backhaus berichtet: „Was die aktuelle Rübenkampagne angeht, sehe ich mit Zuversicht in die Zukunft. Im Ergebnis der Proberohdung Anfang August wird mit einer guten Rübenernte gerechnet und der Zuckerertrag wird nach Auffassung des Betreibers wohl überdurchschnittlich ausfallen (74 t/ha Rübenertrag, 13,2 t/ha Zucker, voraussichtlicher Zuckergehalt 17,8 %). In insgesamt 133 Kampagnetagen sollen die angelieferten Rüben zu 158.000 t Weißzucker und verschiedenen Nebenprodukten verarbeitet werden.“

