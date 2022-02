Runder Tisch Ostseefischerei

31.01.2022 Landwirtschaft

Es gibt sie noch: Fische in der Ostsee. Aber mit sinkenden Beständen müssen auch die Fangquoten reduziert werden. Je weniger Fische es gibt, desto mehr fallen die Ungleichheiten bei der Quotenverteilung zwischen den EU-Ländern auf. Es ist das Schauspiel des zunehmenden Wettbewerbs, wenn die Ressource knapp wird. Den einen oder anderen Jungfischer gibt es noch. Wer seinen Kutter zum letzten Mal an Land holt, der sucht nach einem langen Leben als Fischer vergeblich nach Alternativen.

Bei den Soforthilfen, die diskutiert wurden, ging es unter anderem um Prämien bei zeitweiliger Einstellung der Fischerei. Diese Hilfen hätten sich seit 2017 bereits bewährt, so Backhaus. Aus Gründen der notwendigen Strukturanpassung könnten auch Prämien bei endgültiger Einstellung der Fischerei gezahlt werden. Bis zu 1,6 Mio. Euro stünden zur Verfügung. Auch wenn es dem Dorschbestand schlechtgeht, so könnte die EU-Kommission noch in der ersten Jahreshälfte 2022Dorsch-selektiveSchleppnetze zulassen. Backhaus will sich dafür einsetzen, die auch während der Dorschschonzeiten einsetzen zu dürfen. Die grundlegende Forschung für die Schleppnetze, die Dorsche wieder entlassen, wird vom Thünen-Institut für Ostseefischerei vorgenommen.

Die Fischereibetriebe bekommen Hilfen für Diversifizierung und Direktvermarktung.

Aussicht BMEL

Welche Zukunftsoptionen die Ostseefischerei in Deutschland noch hat, soll der Runde Tisch Ostseefischerei im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geben, der am Freitag seinen Auftakt hatte. Neben dem Ostseeland haben auch Vertreter aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein an dem Treffen teilgenommen.

Das Ergebnis, das Staatssekretärin Silvia Bender vorstellte ist vergleichbar: „Die Lage der Ostseefischerei ist kritisch – wir sehen ihre wirtschaftliche Existenz gefährdet. Gleichzeitig ist auch klar, dass die Fischerei in Deutschland nur eine Zukunft hat, wenn sich die Bestände nachhaltig erholen. Deshalb werden Bund und Länder gemeinsam mit der Fischerei einen zweigleisigen Prozess starten. Jetzt geht es erst einmal darum, schnelle Hilfen zu mobilisieren, um der Fischerei über die akute Krise hinwegzuhelfen. Darüber hinaus werden wir über langfristige Perspektiven sprechen müssen: wie soll sich die Fischerei in Deutschland weiterentwickeln. Bis Ende des Jahres soll eine Kommission dazu Ansätze entwickeln. Hierzu sollen neben den Berufsständen und den Umweltverbänden auch andere Bereiche wie z.B. der Tourismus eingebunden werden.“

