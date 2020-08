SARS-CoV-2 setzt den Nerzfarmen ein Ende

12.08.2020 Landwirtschaft

Niederlande steigen aus der Nerzproduktion aus

Ende Juni hat das niederländische Parlament der niederländischen Nerzhaltung ein Ende bereitet und will die eigner entschädigen. Spätestens 2024 wird die letzte Nerzfarm in einem der weltweit größten Nerzerzeugungsländern geschlossen. Offiziell ist das Datum noch nicht, aber schon 2013 wurde das Datum als Ausstieg aus den Nerzfarmen wegen mangelnden Tierwohls festgesetzt.

In den Nerzfarmen sind Übertragungen zwischen Nerzen und Menschen von SARS-CoV-2 vorhanden [1] und seit dem 05. Juni dieses Jahres bereits 600.000 bis 800.000 Nerze gekeult worden, berichtet National Geographic.

Ebenfalls zwei SARS-CoV-2-Ausbrüche wurden in Dänemark registriert. Dort halten etwa 1.500 Nerzfarmer rund 19 Millionen Nerze. Seit 2009 wird mit einer Übergangszeit bis 2023 das Halten von Füchsen in Dänemark zur Fellerzeugung eingestellt. Für das offizielle Ende der niederländischen Nerzfarmen müssen der König und die Landwirtschaftsministerin den Gesetzesvorschlag noch unterzeichnen.

Die Ausbrüche von Covid-19 sind in den Niederlanden nicht mehr zu kotrollieren. Bis Ende Juli wurden Ausbrüche in 27 Nerzfarmen registriert. Der Bürgermeister von Nimwegen, Hubert Bruls, hat Landwirtschaftsministerin Carola Schouten in einem Brief von Ängsten der Bevölkerung berichtet, weil die Nerzfarmen immer wieder als Quelle von SARS-CoV-2-Infektionen in den Zeitungen stehen. Die Region um Nimwegen ist Pandemie-erfahren. In den Jahren 2007 bis 2010 sind mehr als 4.000 Menschen mit dem Bakterium Coxiella burnetti (Q-Fieber der kleinen Wiederkäuer) erkrankt. Zehnmal trugen das Bakterium ohne Krankheitsausbruch in sich.

Der überwiegende Übertragungsweg von SARS-Co_V-2 findet beim Absetzen des Nerznachwuchses statt. Das niederländische Zoonosen-Team empfiehlt den Nerzfarmern die Ställe mit einem Virusausbruch nicht mehr neu zu besetzen.

Mehr Nerze werden nur noch in China, Dänemark und Polen gehalten. Länder wie Belgien, Kroatien, Luxemburg, Österreich, die Slowakei, Tschechien und Großbritannien sind bereits aus der Nerzhaltung ausgestiegen. Deutschland hat zwar nie ein offizielles Ende verkündet, aber dennoch die letzte Nerzfarm Ende 2019 geschlossen.

