Sauvignon blanc aus Deutschland

30.08.2022 Landwirtschaft

Südliche Rebsorten werden mehr angebaut

Wärmere Temperaturen und mehr Sonnenstunden: Der Klimawandel lässt Weinsorten aus südlicheren Regionen mittlerweile auch in Deutschland reifen. Die heimischen Winzerinnen und Winzer setzten in den vergangenen Jahren vermehrt auf ursprünglich südländische Rebsorten, um ihr Weinangebot zu ergänzen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, vergrößerte sich die Rebfläche für Sauvignon blanc in Deutschland im Zeitraum von 2011 bis 2021 um 177 Prozent. Die mit Weinreben von Sauvignon blanc bestockte Fläche umfasste zuletzt gut 1.800 Hektar und damit 1,7 Prozent der gesamten Anbaufläche in Deutschland. Auch andere international bedeutende Rebsorten sind hierzulande mittlerweile im Anbau verbreitet: So nahm die Rebfläche für Chardonnay in den Jahren von 2011 bis 2021 um 84 Prozent auf knapp 2.600 Hektar zu. Die Rotweinsorten Merlot (+61 %) und Cabernet Sauvignon (+47 %) werden inzwischen in Deutschland auf deutlich größeren Flächen angebaut.

Die Anbaufläche für südliche Rebsorten in Deutschland wächst überproportional.

roRo