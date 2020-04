Seehofer gibt nach

03.04.2020 Landwirtschaft

Erntefachkräfte dürfen doch einreisen

Nach offenbar erfolgreicher Intervention von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, hat sich Innenminister Horst Seehofer auf seine frühere Position zurückgezogen. Beide hatten wegen der Staus an den europäischen Binnengrenzen zunächst das Einfliegen von Erntehelfern erlaubt. Dann hatte Seehofer die Grenzen doch dicht gemacht [1].

Am Donnerstag haben sich die beiden darüber verständigt, dass fehlende Erntehelfer per Flugzeug und in Gruppen doch auf ihre Betriebe nach Deutschland einreisen dürfen.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner: „Wir haben heute eine pragmatische und zielorientierte Lösung gefunden, die den berechtigten Anliegen Rechnung trägt – notwendigem Infektionsschutz auf der einen und Erntesicherung auf der anderen Seite. Das ist eine wichtige und gute Nachricht für unsere Bauern. Denn die Ernte wartet nicht, auch Aussaaten kann man nicht verschieben. Um die Verbraucher auch während der Corona-Pandemie mit ausreichend und hochwertigen heimischen Lebensmitteln zu versorgen, sind die Landwirte auf die Mitarbeit ausländischer Saisonarbeitskräfte angewiesen – das sind Fachkräfte auf ihrem Gebiet. Das Robert-Koch-Institut hat für Einsatz und Unterbringung Regeln erarbeitet. Die Einhaltung muss vor Ort kontrolliert werden.“

Bundesinnenminister Horst Seehofer: „Die strengen Vorgaben des Infektionsschutzes treffen unsere Bevölkerung hart. Das gilt auch für die Wirtschaft und die Landwirtschaft. Die Maßnahmen sind erforderlich, um die Infektionsketten zu unterbrechen. Dabei ist es wichtig, Voraussetzungen zu schaffen, damit wir auch während der Pandemie Staat und Wirtschaft am Laufen halten. Heute ist es uns gelungen, einen Weg zu finden, den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und die Sicherung der Ernten miteinander in Einklang zu bringen. Mein Haus hat in enger Abstimmung mit allen Beteiligten Regelungen erarbeitet, die nun zügig umgesetzt werden.“

Roland Krieg

