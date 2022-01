Sie haben es noch immer satt

19.01.2022 Landwirtschaft

Konkrete Forderungen an Özdemir

Am Samstag übergibt das Bündnis „Wir haben es satt“ auch in diesem Jahr Forderungen an das Bundeslandwirtschaftsministerium. Das Bündnis aus 60 Organisationen demonstriert auch in diesem Jahr wegen der Pandemie nur im Kleinen. Rund 30 Traktoren sind in Berlin unterwegs, es gibt keine Übernachtungen für anreisenden Demonstranten, aber dafür einen virtuellen Staffellauch. Mit dem Gemüse in der Hand zeigen Landwirte in einer Videokette welche Alternativen es in der Landwirtschaft bereits gibt.