Sieben auf einem Streich

04.02.2022 Landwirtschaft

Die Superkühe vom Bodensee

Egnach ist eine kleine Gemeinde südlich von Romanshorn am Schweizer Teil des Bodensees. Schon 800 v.u.Z gegründet, leben heute knapp 5.000 Einwohner in der Gemeinde mit 1.843 Hektar Gesamtfläche. 1.433 Hektar sind landwirtschaftliche Nutzfläche. Ein Teil wird von Andrea und Hansueli Scherrer in 4. Generation bewirtschaftet. Die Betriebsgründer legten, wir sind am Bodensee, Wert auf Hochstämme für den Anbau von Obst und hielten 10 bis 20 Kühe. Das Ehepaar hat den Scherrer-Hof im Jahr 2000 übernommen und liefert Aprikosen, Himbeeren, Kirschen, Pfirsiche und Zwetschgen über die Tobi Seeobst AG an den Detailhandel.

Ein Teil wird im eigenen Hofladen mit selbstgemachten Konfitüren, Alpkäse und Bienenhonig angeboten. Das größte Standbein ist die Milchviehhaltung. Da die Molkerei aus der Milch Rohmilchkäse macht, verfüttert Scherrer keine Silage an das Braunvieh. Rund 90 Milchrinder stehen auf dem Hof.