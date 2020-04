SMASH – Der modulare Robotertraktor

14.04.2020 Landwirtschaft

Autonom fahrendes Praxis-Modul

Das Gefährt sieht aus, als wäre es für eine künftige Marsmission gebaut. Es bewegt sich aber auch bei schlechtem Wetter zwischen Dauerkulturen, krallt sich auf hängigem Gelände fest, kann sich im Kreis drehen und hat einen überaus interessanten Arm. Es fehlt ihm lediglich ein Spitzname.

Bislang fährt der schneeweiße Traktor japanischer Herkunft nur in Italien. Die Firma Yanmar war allerdings mit der Vorstellung ihrer Digitalplattform auf der Agritechnica 2019 in Hannover vertreten. Das Unternehmen aus Osaka wurde bereits 1912 gegründet und wurde mit 1933 entwickelten kompakten Dieselmotoren groß.

Jetzt sind die Techniker des Motorenherstellers Yanmar in Florenz aktiv, arbeiten dort mit der Fakultät für Landwirtschaft zusammen, und arbeiten mit der Unterstützung der toskanischen Regierung am Projekt SMASH. Die Abkürzung steht für „Smart Machine for Agricultural Solutions Hightech“. Professor Marco Vieri arbeitet an der Robotik in der Landwirtschaft. Der Sektor ist Extremwetter, Dürren, Überflutungen und neuen Pflanzenkrankheiten ausgesetzt. „Wir brauchen eine neue Einstellung in der Landwirtschaft, um den Herausforderungen zu begegnen“, erklärt Vieri. Digitale Technik und Robotik werden die Landwirte dabei unterstützen.