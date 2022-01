Solidartreffen Özdemir und Agraropposition

24.01.2022 Landwirtschaft

Gipfeltreffen BMEL und „Wir haben es satt“ Dort wo der größte Medienauflauf ist, befindet sich der vermeintliche Maschinenraum der Regierung. Bei der neuen Ampel ist es, der Aktualität und Sorgen von Betroffenen geschuldet, ganz klar ein grünes Zentrum. Wirtschaftsminister Robert Habeck weckt das Interesse mit der Neugestaltung der Wirtschaft und der Suche nach neuen Wachstumsparametern. Annalena Baerbock kämpft gegen einen neuen großen Krieg in Europa und das Duo Steffi Lemke und Cem Özdemir stehen auch ohne Internationale Grüne Woche im Rampenlicht von Bauern und Verfechtern der gesunden Ernährung. Dahinter verblassen die fünfte Grüne, Familienministerin Anna Spiegel, und die gelben und roten Ampellichter. Die Traktoren rollen wieder Der Samstag gehörte den Bauern, die nach 2021 erneut mit einer pandemiegerechten Demonstration „Wir haben es satt“, über die Wilhelmstraße in Berlin vor den Amtssitz des neuen Ministers fuhren. Die Aufbruchsstimmung der Familien- und Ökobauern setzte sich vor dem Haupteingang fort. Die Erwartungen sind groß und hinter Cem Özdemir stellten sich seine drei Staatssekretärinnen Silvia Bender, Ophelia Nick und Manuela Rottmann mit auf die Straße. Die „gesamte Hausleitung“ wie Özdemir das Signal an die Demonstranten unterstrich.

Martin Schulz, Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) und Neuland-Bauer, beklagte, dass trotz vieler Arbeitsgemeinschaften der vergangenen Jahren kaum etwas Zählbares bei den Landwirten angekommen ist. Schulze forderte bessere Rahmenbedingungen für ökologische und konventionelle Betriebe. Lena Jacobi von der jungen AbL verdeutlichte die Hürden für Hofnachfolger. Mit 650.000 Euro ist ein Arbeitsplatz in der Landwirtschaft der teuerste in der Wirtschaft. Für seinen eigenen Arbeitsplatz muss ein Junglandwirt 150.000 Euro Eigenkapital mitbringen Jacobi schlägt eine Entlastung von der Grunderwerbssteuer im ersten Jahr bei Bodenerwerb vor. Die umweltgerechte Landwirtschaft müsse zudem dringend in die Ausbildung von der Berufsschule bis zur Universität aufgenommen werden. Tina Andres vom Bund Ökologischer Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) geht forscher vor. „Ich bin froh über die Wende, als würde sich ein Tor öffnen“, sagte sie Özdemir. „Bio will nicht spalten“, aber sie erwartet „mehr Investitionen in den Systemansatz Bio“. Rückblickend sagte sie, die „Landwirte wurden gezwungen so zu produzieren“, dass sie billig für den Weltmarkt erzeugen und die Tierhaltung auf Effizienz ausrichteten.

Agrarstruktur und Ernährungsfrage Der Agrarminister weiß, vor welchem Publikum er spricht. „Wir werden die Agrarstrukturen, so wie sie in den letzten Jahren waren, beenden“, versprach den Landwirten und Verbänden. Wir haben eine dramatische Übernutzung des Planeten. Das merkt man bei den Tieren, der Natur und der Umwelt. Die Gewinne von heute werden zu Lasten von Morgen erwirtschaftet.“ Mit Blick auf die Futtermittel, die nach dem Koalitionsvertrag aus entwaldungsfreien Lieferketten und möglichst regional erzeugt produziert werden sollen, sagte Özdemir: „Wer eine andere Agrarpolitik möchte, muss auch Internationalist sein und für Fairness überall auch bei uns sorgen.“ Der Staat muss für die Verbraucher in Bresche springen und dort seine „Einkaufsmacht“ entfalten, wo die marktgesteuerte Nachfrage nicht hinkommt: Bei den öffentlichen Kantinen. Wenn die Unternehmenskantinen mitziehen sei das eine soziale Gerechtigkeit, denn „die ernährungsbedingten Erkrankungen betreffen nicht den Querschnitt der Bevölkerung, sondern betreffen insbesondere diejenigen, die sowieso schon sozial benachteiligt sind. Die GAP „Die GAP [Gemeinsame Agrarpolitik; roRo] muss dringend vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Die Mittel müssen von der ersten in die zweite Säule. Ihr sollt künftig damit Geld verdienen, wenn ihr das Klima schützt, wenn ihr was für den Artenschutz tut, wenn ihr etwas für den Tierschutz tut. Wir müssen die Tierzahl dringend mit der Fläche in Einklang bringen. Das ist eine alte Forderung von Euch, die wir jetzt umsetzen wollen.“

Die Grenzen Der erfahrene Politiker weiß aber auch: „Ich bin auf Mehrheiten für meine Politik angewiesen.“ Er hat die Bewegung „Wir haben es satt“ eingeladen wieder zu kommen, gebe es zu viel Widerstand oder agiere zu langsam. Einige Grenzen hat er in Brüssel schon kennengelernt. Gerade die osteuropäischen EU-Länder halten an den Direktzahlungen als nachholende Entwicklung für den Agrarsektor fest. Boden für alle und gegen agrarfremde Investoren ist eine andere Sache. Die Bundesländer sind in den vergangenen Jahren an ihrer Arbeit beim Grundstücksverkehrsgesetz gescheitert. Wo die Bundesregierung nachbessern könnte, wäre der steuerfreue Anteil der Share Deals. Doch da hat, genauso wie beim noch ausstehenden Flächenverkauf der Boden verwertungs- und- verwaltungs GmbH (BVVG) das Finanzministerium den Daumen drauf. Und das ist in der Hand der FDP. Interview mit Saskia Richartz Saskia Richartz ist Sprecherin der Bewegung „Wir haben es satt“ und stand am Samstag für ein Interview zur Verfügung, um die große Klammer der Agrarpolitik abzufragen. HuH: Frau Richartz. Es ist eigentlich ja nur ein Amtswechsel im Landwirtschaftsministerium. Viel wird aber darüber gesprochen, dass in den letzten 16 Jahren vieles falsch gelaufen ist. Wenn ich mir aber den Biomarkt anschaue: Der ist von der Zahl der Landwirte bis zum Absatz an die Kunden gewachsen. Es gibt sehr viele konventionelle Betriebe die Pilotprojekte, wie F.R.A.N.Z. und Leguminosen im Rahmen der Eiweißstrategie umsetzen. Es kann ja nicht alles falsch gewesen sein? Saskia Richartz: Nein, das ist völlig richtig. Die Bauern und die Konsumenten sind schon längst auf dem Weg. Die Politik hat gebremst. Und das war das Problem in den letzten 16 Jahren. Es gibt kaum richtige Rahmenbedingungen, die gute Landwirtschaft unterstützen. Es muss sich einfach wieder lohnen, umweltfreundliche, tiergerechte und klimagerechte Landwirtschaft zu betreiben. Und deswegen protestieren wir heute.

HuH: Sie sind laut, sie sind kontinuierlich seit zehn Jahren auf der Straße. Aber die Transformation bezieht sich ja nicht nur auf die Landwirtschaft. Sie muss auch in den Bereichen Mobilität und Wohnungsbau gestaltet werden. Warum ist die Agrarbranche, die einzige die sich meldet. Besteht da nicht die Gefahr, dass die anderen Sektoren sich zurücklehnen und sagen: Lass die Leute über Agrar reden. Saskia Richartz: Es ist richtig, es muss sich ganz viel ändern. Man sieht aber auch beim Fahrradverkehr und bei der Infrastruktur in den Städten, dass ganz viel Umbruch da ist. Die Bevölkerung ist bereit und sieht ein, dass wir so nicht weiter auf die Klimaklippe zusteuern können. Dazu braucht es Geduld, aber auch die Ungeduld, die Politik voranzutreiben, um jetzt die richtigen Rahmenbedingungen in allen Bereichen zu schaffen. Dann werden wir sehen, wie das Leben besser wird. Die Ernährung wird besser, unsere Bewegung wird besser, unsere Städte und das Land werden besser.

