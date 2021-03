Sonder-AMK abgebrochen

18.03.2021 Landwirtschaft

Agrarminister erzielten kein Ergebnis

Schwarz-rot-rot-gelb gegen Grün. Ohne Trilogergebnisse wollten die Grünen bei der vergangenen Sonder-Agrarministerkonferenz am 08. Februar keine Ergebnis mittragen [1] und die Minister einigten sich auf den 17. März als nächsten Versuch.

Für 17:30 Uhr war eine Pressekonferenz angesetzt, um 01:18 fragte Herd-und-Hof.de nach, ob der Abbruch eine Option sei und rund zwanzig Minuten später teilte das Vorsitzland Sachsen mit, dass die Minister in der nächsten Woche weiterverhandeln wollen.

In der nächsten Woche steht ein neuer Agrarrat bei der EU an und am 26. März soll ein „Super-Trilog“ unter portugiesischer Ratspräsidentschaft alle GAP-Texte gemeinsam verhandeln.

Erst am Mittwoch startete die Zukunftskommission Landwirtschaft mit dem Begriff „Kompromissbereitschaft“. Die AMK ist dazu offenbar nicht in der Lage.

Roland Krieg

