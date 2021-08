Sonnenblumenernte leicht gemacht

19.08.2021 Landwirtschaft

UFOP-Videos zur Sonnenblumenernte

Mit drei weiteren Videos mit der anerkannten Expertin Dr. Andrea Feiffer, Feiffer Consult Sondershausen, setzt die Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. (UFOP) die Reihe mit Tipps zum optimalen Mähdrusch fort. Damit erweitert die UFOP ihr Informationsangebot für Landwirte. Die Videos stehen sowohl auf der Internetseite https://www.ufop.de/medien/videos/agrar-info als auch auf dem Youtubekanal der Förderunion www.youtube.com/ufopberlin ab sofort zur Verfügung.

Mit dem Thema Sonnenblume setzt die UFOP fort, was sie bereits unmittelbar vor der Rapsernte 2021 begonnen hat: Ein Angebot, das in der Folge zu einer ganzen Serie zu Öl- und Eiweißpflanzen ausgebaut wird. Die drei Videos zur Sonnenblume befassen sich mit der Frage nach dem optimalen Erntetermin, der richtigen Einstellung von Schneidwerk sowie von Dreschwerk und Reinigung. Damit will der Verband einen Beitrag leisten, um den gewachsenen Sonnenblumenertrag möglichst verlustfrei einbringen zu können sowie die optimale Leistung des Mähdreschers im Bestand zu erschließen.

In der neu gestarteten Videoreihe wird als nächstes die Sojabohnenernte thematisiert. Diese Videos werden in Kürze ebenfalls kostenfrei auf der UFOP-Webseite bereitgestellt. In 2022 folgen dann Videos zu anbaurelevanten Körnerleguminosen.

UFOP