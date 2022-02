Sorgen um die Kartoffelkontrakte

02.02.2022 Landwirtschaft

Steigende Preise nicht immer ausreichend

Der Verband der Nordwesteuropäischen Kartoffelanbauer (NEPG) sorgt sich um die aktuelle Preisgestaltung. Für die Landwirte sind in den vergangenen Monaten die Betriebskosten enorm gestiegen. Das reicht von Düngemittel bis zu Ersatzteile der Maschinen. In den traditionellen Anbaugebieten wird auch Land, das für den Anbau von Kartoffeln geeignet ist knapp. In Flandern sind die Pachten für Kartoffelflächen angestiegen. Die NEPG [1] befürchtet, dass sich die steigenden Pachtpreise auf Wallonien und Frankreich übertragen.

Die ersten Kontrakte für die Abnahme von Kartoffeln sind abgeschlossen und zeigen höhere Preise als im Vorjahr. Frei Feld wurden Aufschläge von 2,5 bis 4,0 Euro je Dezitonne vereinbart. Abhängig von Sorte, Region und Verarbeiter. Nicht alle Zuschläge bilden aber die gestiegenen Kosten für die Landwirte ab. Einige Verarbeiter haben angesichts der zögerlichen Abschlüsse haben ihre Preisvorstellungen angepasst. Der Dachverband empfiehlt den Kartoffelanbauern, eine Kostenanalyse für den eigenen Betrieb durchzuführen, bevor sie irgendetwas unterschreiben.