Soziale Landwirtschaft

08.01.2021 Landwirtschaft

Praxisstudien WiSoLa aus Witzenhausen

In der neuen Schriftenreihe „Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Praxisstudien zur nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft“ der Universität Kassel-Witzenhausen sind fünf Beiträge enthalten, die sich mit sozialen Fragestellungen in der Landwirtschaft beschäftigen. Unter anderem geht es um die finanzielle Gestaltungsmöglichkeit für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung in der Landwirtschaft. Ein zweiter Beitrag beschäftigt sich mit dem Miteinander von Kindern und älteren Menschen. Autor Christian Laing bezieht sich dabei auf die Handlungspädagogik als wichtige Grundvoraussetzung des integrativen Lernens auf Betriebsebene.

Lesestoff:

Der 1. Band „Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Praxisstudien zur nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft“ der Universität Kassel-Witzenhausen kann hier als ebook (open access) gelesen werden. www.uni-kassel.de/ub/index.php?id=39129&h=123456789%2F11921

roRo

