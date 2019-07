04.07.2019 Landwirtschaft

Öko-Feldtage in Frankenhausen eröffnet

Zwischen 10.000 und 15.000 Besucher erwarten die zweiten Öko-Feldtage in Hessen auf der Staatsdomäne Frankenhausen. Neben Landessortenversuche und Innovationen beim Maschinenparkt ist der Spaß an der Freude aber auch nicht fern. Den Besuchern begegnen auf dem umfangreichen Gelände Hühner in Menschengestalt, die mit Blasmusik und Gitarre die Gäste becircen und gelegentlich auch mal ein Ei legen.

Die Organisatoren haben gleich zur Eröffnung den Staffelstab für die nächste Ausgabe an die Justus-Liebig-Universität weitergeleitet. Dort finden 2021 die dritten Öko-Feldtage auf dem Gladbacher Hof statt.

roRo