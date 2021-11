Stichtag Umsatzsteuerpauschalierung unverändert

22.11.2021 Landwirtschaft

Umstellung mitten im Steuerjahr

Die Kritik der Verbände an der neuen Umsatzsteuerpauschalierung in der öffentlichen Anhörung hat nichts gebracht. Der Bundestag nahm den Gesetzentwurf am Donnerstag der vergangenen Woche unverändert an.

Unverändert auch bezüglich des Umstellungstermins. Ein Kritikpunkt bezog sich auf den Stichtag zum 01. Januar 2022, der mitten im Steuerjahr liegt. Die Linke wollte eine Verschiebung auf den 01. Juli 2022, um auch den Steuerberatern eine größere Umstellungsphase zu gewähren.

Der Antrag wurde allerdings abgelehnt.

roRo

