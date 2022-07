Stopp die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest

25.07.2022 Landwirtschaft

EFSA-Kampagne geht ins dritte Jahr

Zuletzt hat ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in einem niedersächsischen Hausschweinebestand mitten in einem der dichtesten Viehregionen in Deutschland für sehr hohe Aufregung gesorgt. Bernhard Url ist Exekutivdirektor der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und sagte am Mittwoch: „Die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest führt zu stetiger Alarmierung. Zuletzt gab es in Italien und Deutschland mit großer Nähe zu Frankreich und den Niederlanden neue Fälle. Die Afrikanische Schweinepest ist nicht auf Ost- und Zentraleuropa begrenzt. Es ist eine globale Bedrohung für Schweine, Landwirte und die Schlachtindustrie und muss mit Sorgfalt von allen bekämpft werden.“

Anlass der Worte ist die Verlängerung der EFSA-Kampagne zur Afrikanischen Schweinepest in das dritte Jahr und richtet sich vor allem an Landwirte, Veterinäre und Jäger. Zusammen mit den Berufsverbänden vor Ort will die Kampagne für ein höheres Bewusstsein über das Virus erreichen, das für den Menschen ungefährlich ist.

Die Kampagne ist in 18 Ländern wie auch auf dem Westbalkan, aber nicht in Deutschland, aktiv.

Lesestoff:

https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/

roRo

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html