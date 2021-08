Taskforce Bodenordnung an der Ahr

23.08.2021 Landwirtschaft

Flächen an der Ahr werden in Rheinland-Pfalz neu geordnet

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat Landwirtschaftsstaatssekretär Andy Becht anlässlich eines Treffens mit Winzern in Mayschoß, die Gründung einer Taskforce zur zügigen Bodenordnung im Ahrtal angekündigt. Am Standort Mayen des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel werde eine Taskforce Ländliche Bodenordnung gebildet, die sich ausschließlich der Neuordnung der landwirtschaftlichen Flächen samt Wirtschaftswegen in den Flutgebieten widmen wird. Dies sei enorm wichtig, damit Winzer und Landwirte schnell wieder zukunftsfähige landwirtschaftliche Flächen bewirtschaften können.

„Die Flächen vieler Winzer und Landwirte sind völlig zerstört. Sie brauchen schnell zukunftsfähige und gut erschlossene Bewirtschaftungsflächen. Diese wollen wir schnellstmöglich zur Verfügung stellen und gründen deshalb eine Task Force Ländliche Bodenordnung, die allein für die Flutgebiete zuständig ist“, sagte Becht. Dies sei wichtig, damit betroffene Winzer und Landwirte zügig wieder ihren Betrieb aufnehmen und zukunftsfähige landwirtschaftliche Flächen bewirtschaften können.

roRo

