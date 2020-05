Teichwirtschaft: Pandemie mit Trockenjahr

12.05.2020 Landwirtschaft

Teichwirte in Niedersachsen befürchten hohe Einbußen

Die Teichwirtschaft muss mit vielen Herausforderungen kämpfen. Otter und Kormoran beuteln nach Teichwirt Torben Heese die Berufskollegen schon länger. Heese bewirtschaftet 86 Hektar bei Eschede in Niedersachsen und beklagt die fehlende Nachfrage zu Ostern. Teichwirte mit Direktverkauf kommen in der Pandemie noch gut weg, wer aber an die Gastronomie verkauft hat, der muss Einbußen bis zu 90 Prozent verbuchen, sagte er dem Landvolk Pressedienst (LPD).

Außerdem befürchtet er ein weiteres und drittes Trockenjahr. 2019 waren die Teiche nur noch kniehoch mit Wasser bedeckt, berichtet er den regionalen Zeitungen. Wie trocken es in diesem Jahr wird, weiß er noch nicht, aber mit weiteren Ertragseinbußen muss er rechnen.

