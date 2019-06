Und jetzt das Wetter

17.06.2019 Landwirtschaft

Trockenheit und Orkane

Die letzten Wochen haben wichtige Ausblicke auf die Ernteerträge gegeben. In Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Nordsachsen fehlt es auch in diesem Jahr an Niederschlägen. Der Fachverband Bewässerungslandbau Mitteldeutschland. Mindestens zwei Wochen früher hätten Landwirte schon Mitte April die Beregnungsanlagen einschalten müssen. Bei den Sommerkulturen, die nicht bewässert werden können, rechnet der Fachverband mit Ertragsverlusten.

Gebhard hieß der Orkan, der auf der Linie Paderborn – Kassel rund 10.000 Hektar Sonderkulturen, Ackerbohnen, Mais, Rüben geschädigt hat. Zum Teil sind nach Angaben der Vereinigten Hagelversicherung Starkregen und hühnereigroße Hagelkörner im auf die Fedler niedergegangen.

roRo; VLE