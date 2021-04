Unkraut weglasern

06.04.2021 Landwirtschaft

Mit dem Laser gezielt gegen Unkraut vorgehen

Am 01. Oktober 2020 startete das EU-Projekt „We Laser“, das Ende Dezember 2020 auf einer Generalversammlung die Ziele für die Forschung detailliert aufgestellt hat. Ein Partner des Verbundprojektes ist das Laser-Zentrum in Hannover (LZH). Innerhalb der nächsten drei Jahre soll eine technologische Lösung für die nicht-chemische Unkrautbekämpfung entwickelt werden, teilt das LZH Ende März mit. Ziel ist, das Wuchszentrum einer Unkrautpflanze mit einem Laserstrahl zu schädigen. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz entsteht in Hannover ein Bildverarbeitungssystem, das Unkräuter identifiziert und gleichzeitig die Position des Wachstumszentrums lokalisiert. Mit den Zielkoordinaten wird ein „robustes, mehrreihiges Scannersystem angesteuert“, mit dem ein Laserstrahl ausgerichtet wird. Das System soll bis 2023 entwickelt sein und soll dann für die Praxis auf ein autonomes Fahrzeug montiert werden. Der Laser soll sogar die mechanische Unkrautbekämpfung ersetzen, bei der die Bodeneigenschaften verschlechtert und nützliche Bodenlebewesen geschädigt werden könnten.

