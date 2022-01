US-Getreiderat geht auf Angeltour

14.01.2022 Landwirtschaft

DDGS für die Shrimpproduktion

Es gibt weltweit mehr Fisch auf dem Teller aus Aquakultur als aus der Meeresfischerei. Die Überfischung der Meere bringt die Fischzucht auf das Land. Allerdings brauchen die Fische aus den Anlagen der Aquakultur und der Teichwirtschaft auch Futter.

Patricia Esqueda und Javier Chavez vom US-Getreiderat (USGC) besuchten im Juli 2021 in den beiden mexikanischen Städten Sinaloa und Sonora Anlagen für die Shrimperzeugung. In Sinola fand im Dezember eine Folgeveranstaltung im größeren Maßstab vor dem Hintergrund der hochspezialisierten Anlagen vor Ort statt. Da stieß auch Ronnie Tan, Regionalmanager vom USGC für Aquakultur in Südostasien, dazu. Die Experten wiesen dabei auf die neuen Absatzmöglichkeiten von „destillier´s dried grain with solubles“ (DDGS) hin. Das ist eine eiweißreiche Schlempe aus der Ethanolherstellung, die im Wesentlichen aus Mais erzeugt wird. Das Ethanol wird als Biokraftstoff verwendet. Also hat die Beimischungsquote im Benzin, wie E10 in Deutschland, durchaus eine Verbindung zum Krabbencocktail.