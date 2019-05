VDL: „Wir brauchen evidenzbasierte Entscheidungen“

28.05.2019 Landwirtschaft

VDL blickt auf die nächsten 100 Jahre

Gegessen wird immer. Die Zukunft ohne Landwirtschaft ist für die Menschen nicht möglich. Vor 100 Jahren hat ein Landwirt rund vier Personen ernährt, heute sind es 144. Noch nicht einmal ein halber Weg zurück ist vorstellbar, weil immer weniger Menschen einen der heute 14 „grünen Berufe“ ergreifen. In den letzten 100 Jahren hat sich das Berufsbild dramatisch gewandelt. Zogen noch in den 1950er Jahren ein Dutzend Frauen Seite an Seite zum Unkrautentfernen mit Feldhacke über das Rübenfeld, sitzen heute Männer und Frauen auf GPS-gesteuerten Traktoren und kontrollieren am Bildschirm die teilflächenspezifische Düngung. Bilder von Agrar-Studierenden im VDL Berufsverband Agrar Ernährung Umwelt lassen kein Hundertjährige Vereinsgeschichte vermuten.

Begleiter der Landwirtschaft

Doch der 1919 gegründete Reichsbund akademisch gebildeter Landwirte legte bereits Wert auf eine einheitlich und hoch qualifizierte Ausbildung der Diplomlandwirte für die Praxis und den Hörsaal. Der VDL blickt nicht nur auf eine äußerst vielfältige Veränderung in der Landwirtschaft zurück, sondern auf eine Zeitreise mit Höhen und Tiefen, mit Krieg und Krisen. Heute fordern ihn gesellschaftlichen Wünsche der Neuzeit.

Mit den Grundideen einer ordentlichen Ausbildung und Ernährungssicherung blickte VDL-Präsident Markus Ebel-Waldmann auf die nächsten 100 Jahre: „Der VDL ist Mittler und Pol des Sachverstandes.“ Die Branche müsse künftig mehr zusammenrücken und mehr mit einer Stimme sprechen, um das verzerrte Bild der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit gerade zu rücken. Die Landwirtschaft müsse „neue Bilder von der Landwirtschaft“ zeichnen und der VDL trage mit seiner Ausbildungskompetenz dazu bei.