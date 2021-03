Vegetationsbericht im März

18.03.2021 Landwirtschaft

Feldkulturen sind gut durch den Winter gekommen

Nach einem Winter mit großen Unterschieden in den Witterungsbedingungen sind die Feldkulturen gut durch den Winter gekommen und können nach dem aktuellen Vegetationsbericht der EU-Kommission gut ins Frühjahr starten. Die Entwicklung zeige sich besser als im vergangenen Jahr, sogar besser als der Fünfjahresschnitt, was aber angesichts der mageren Ertragsergebnisse der letzten Jahre nicht allzu schwer gewesen sei.

Die rasch hereingebrochene Wärmeperiode nach dem Kälteeinbruch Mitte Februar hat den Schnee schnell abschmelzen lassen und die Winterpause der Pflanzen durchbrochen. Anhaltende Kälte in der Türkei und Russland haben zu Auswinterungen geführt. Im Baltikum und im Mittelmeerraum haben Niederschlagsdefizite zu keinen Schäden geführt. Ausnahmen sind in der Türkei und auf Sizilien sichtbar. Vereinzelt gab es genug Niederschlag für den Wiederaufbau von Grundwasservorräten. In Nordafrika ist für die die Vegetation dringend Niederschlag notwendig, lediglich Westmarokko verzeichnet ein Niederschlagsplus.

In der Summe berechnet die Kommission bei Getreide ein Ertragsplus von 3,4 Prozent auf europaweit durchschnittlich 5,48 Tonnen je Hektar. Bei Wintergerste könnte sogar ein Plus von 9,4 Prozent auf 5,88 t/ha möglich sein.

Schnell zu warm

In Westeuropa mit Deutschland ist es für die Jahreszeit zwischen vier und sechs Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt aktuell zu warm. Regional sprangen die Temperaturen in kurzer Zeit von minus auf plus 15 Grad Celsius.

Die Temperatursummen der drei Wintermonate liegen in Deutschland über dem Durchschnitt, wobei überwiegend das letzte Februardrittel verantwortlichzeichnet. Der heftige Schneefall hat die Winterkulturen gut vor der Kälte geschützt und Auswinterungen vorgebeugt. In Hessen und entlang der französischen Grenze hat es mehr, in Bayern unterdurchschnittlich viel Niederschlag gegeben. Ansonsten liegt die Regenmenge im langjährigen Mittel. Für die anstehende Aussaat der Sommerkulturen seien die Arbeitsbedingungen gut.

roRo

