Verlässlich ist der Wandel im DBV

28.06.2019 Landwirtschaft

Veränderungen sind nie genug

Die Welle der Grünen und des Lebens nach ökologischem Fußabdruck brechen sich Bahn. „Wir können nicht vor diese Welle kommen“, räumte Bauernpräsident Joachim Rukwied in seiner Grundsatzrede auf dem Deutschen Bauerntag 2019 in Leipzig. „Wir müssen sie aber mitgestalten, damit sie uns nicht wegspült!“

Diese Metapher bezeichnet den Zustand des Deutschen Bauernverbandes (DBV). Die Landwirte kommen mit ihren ökologischen Nachbarn in der Regel gut aus, dem DBV darf ein Veränderungswille nicht abgesprochen werden, aber viele Reaktionen entsprechen alten Reflexen, was mittlerweile im gespalteten Verhältnis zum Bundeslandwirtschaftsministerium zu sehen ist. Joachim Rukwied zeigte die drei Gesichter des Gelassenheit, das Selbstreflexion und des Ärgers in seiner Rede – drei Gesichter, die künftig zusammengeführt werden müssen. Das forderte auch die Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbandes, Brigitte Scherb. Die ordentlichen Bauern müssen sich deutlicher von den schwarzen Schafen abgrenzen, sonst leiden sie mit ihrer Arbeit darunter. Sie nimmt auch die Kritiker in die Pflicht. Bei der Frage des Tierwohls muss das Wohl der Tiere im Vordergrund stehen und nicht ein vermenschlichtes Kuscheltier im Rahmen einer romantisierten Landwirtschaft, die es nie gab. Früher ging es bei Lebensmitteln darum, was sie enthielten, heute geht es darum, was sie nicht enthalten.

Veränderung ist auch eine Generationenfrage

Demgegenüber gibt es Präsidenten wie Eberhard Hartelt vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd und Umweltbeauftragter des DBV, der keine Notwendigkeit in einer Agrarwende sieht. Offenheit für Probleme sei genug. Allerdings fordert er eine Umweltwende. Der DBV könnte künftig der größte Umweltverband Deutschlands werden.

Die Bauern zeigen ein großes Engagement in den Bereichen der Biodiversität und haben Blühstreifen angelegt, die hintereinander gereiht den Äquator sechsmal umrunden. Die Einführung des Greening hat offenbar seine weitergehenden Effekte erreicht. Die konventionelle Landwirtschaft kann ihre Leistungen aber nicht in die Gesellschaft bringen. Die Gesellschaft hat sich geändert, vermerkt Rukwied. Und trotz Dürre 2018 haben die Konsumenten alle Produkte zu gewohnt niedrigen Preisen im Handel vorfinden können. „Das geht nur mit einer modernen und zukunftsfähigen Landwirtschaft“, unterstreicht Rukwied.

Die Gesellschaft ändere sich mit einer „überraschenden Wucht und Dynamik“, so Rukwied, die schneller reagiert als die Landwirtschaft in ihren Produktionszyklen. Wenn die Konjunktur einmal schwächelt, spüren die Landwirte das durchaus als erste. Die Kunden greifen auf kleinpreisige Lebensmittel zurück. In diesem Umfeld, in neue Ställe investieren oder noch mehr Biodiversität auf die Felder zu bringen, ist im vorgegebenen Marktumfeld ohne eine flankierende Politik nicht möglich. „Die Politik muss uns risikofester machen“.

Das wütende Gesicht wird über das Thema Dünge-Verordnung sichtbar. Das Düngen unter Pflanzenbedarf führt Rukwied auf fehlenden Sachverstand im Bundesagrarmininisterium zurück. Die notwendigen Restriktionen in den Risikogebieten verschweigt der DBV nach außen hin und mahnt das zumeist nur an die eigenen Reihen nach innen. Dabei ist es Rukwied klar: „Die GAP wird grüner werden.“ Am 09. Juli trifft sich der DBV in Brüssel mit den neuen designierten Agrarpolitikern im Europaparlament zu einem ersten Austausch.

Weltpolitisch bauen die Wünsche nach höheren Umwelt- und Tierstandards an neuen Grenzen. Solange im globalen Welthandel nicht alle die gleichen Standards umsetzen, wird es immer ein Gefälle geben. Aktuell steht für die Landwirte die Verhandlung mit dem südamerikanischen Handelsverbund Mercosur oben auf der Problemliste. „Nein“ Inakzeptabel“, lautet Rukwieds Einschätzung. Landwirtschaft mit sozialen Nebenwirkungen und auf Kosten des Regenwaldes können die europäischen Landwirte mit invesititonsintensiven Verbesserungen nicht standhalten. Dazu brauchen sie einen Ausgleich der Direktzahlungen. Diese Zusammenhänge werden in der Diskussion nur wenig deutlich. Europas Landwirte verlören rund sieben Milliarden Euro an Marktanteile gegenüber den Landwirten aus dem Mercosur.

„Seid einig“

Der Hessische Bauernverband trägt das Motto „Seid einig“. Einigkeit forderte auch Rukwied. Er will keine Keile zwischen konventionellen und ökologischen, zwischen großen und kleinen Betrieben und zwischen Ackerbauern und Nutztierhaltern dulden. Doch die politische Diskussion hat ihre Kompromissfähigkeit verloren. Deshalb fühlen die Landwirte sich immer mehr fremdbestimmt. Die Bauern haben den Medienkampf um die Öffentlichkeit verloren und ringen um Gehör. Gemeinsam wäre am besten.