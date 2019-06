Vierteljahrhundert Brandenburger Landpartie

13.06.2019 Landwirtschaft

Jährlich rund 100.000 Besucher

1994 war nicht abzusehen, das 25 Jahre später noch immer eine Einladung zur Brandenburger Landpartie geschrieben werden dufte und in diesem Jahr 225 Gastgeber mit 51 Kooperationspartnern in 196 Ortsteilen ihre Leistungen präsentieren.

Was in anderen Bundesländern der „Tag des offenen Hofes“ ist, wird in Brandenburg gleich zum landesweiten Fest. Nicht nur die Gäste aus Brandenburg und Berlin reisen gerne über das Land, auch die Gastgeber bekommen nicht genug. Am 15. und 16. Juli sind 23 Erstteilnehmer dabei. Auf der Landpartie öffnen auch Betriebe, die sonst nicht zugänglich sind, ihre Tore.

Die Besucher haben Gelegenheit, nicht nur auf landwirtschaftliche Betriebe zu gehen, sondern gleich die gesamte grüne Branche zu betrachten. Mit von der Landpartie sind Landgasthöfe, Pferdehöfe, Gärtnereien, Forstunternehmen, Direktvermarkter und Fischereien. Über die Jahre hinweg hat sich das Format zu einem bunten Schaufenster des ländlichen Raums gemausert.

Organisiert wird die Brandenburger Landpartie vom Marketing-Verband pro agro, den Brandenburger Landesbauern- und Landfrauenverbänden sowie weiteren Akteuren. Die feierliche Eröffnung findet am 15. Juni ab 09:00 Uhr auf dem AWO-Gut Kemlitz in Dahme/Mark statt. Das AWO-Reha-Gut Kemlitz betreibt als Inklusionsbetrieb seit 1994 Ackerbau und Milchwirtschaft. Das Gut bietet Beschäftigungsmöglichkeiten für kranke, sozial benachteiligte und beeinträchtigte Menschen. Gäste sollen moderne Landwirtschaft mit einem Shuttle zwischen Gutshof, Kartoffelschälung und Milchviehanlage hautnah erleben. Ein buntes Kulturprogramm wird die offizielle Eröffnung um 11 Uhr umrahmen. An Samstag und Sonntag gibt es Pferdeaufführungen und Ponyreiten sowie ein großes Kinderprogramm mit Teichexpedition, dem Backbus, landwirtschaftlichen Wettbewerbe, Bastelstraße. Technisch Interessierte werden beim Traktorentreffen auf ihre Kosten kommen. Kulinarisch bietet das Gut unter anderem Kartoffelgerichte und Märkisches Kartoffelschwein. Der Samstag endet mit einem Bauerntanz auf der Tenne

Lesestoff:

www.brandenburger-landpartie.de

roRo