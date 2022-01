Vietnams Fischerei auf gutem Weg

17.01.2022 Landwirtschaft

Vietnam kämpft gegen die gelbe Karte der EU

Mit dem Ampelsystem hat die Europäische Union ein wirksames Instrument für die Verbesserung der internationalen Fischerei geschaffen. Wer sich nicht an die Regeln hält, informelle, unregulierte und nicht dokumentierte Fischerei betreibt, bekommt mit der gelben Karte die höfliche Aufforderung, seine Fischerei zu verbessern. Geschieht das nicht wird, folgt mit der roten Karte ein Importverbot.

Gelbe Karte seit 2017

Die EU hat Vietnam im Jahr 2017 die gelbe Karte gezeigt. Es geht dabei um zwei Vergehen: Einmal die eigene Fischerei in eigenen Gewässern und die Fischerei von Vietnamesen in fremden Gewässern ohne Genehmigung.

Seitdem bastelt Hanoi an einer Verbesserung der Fischerei. Am 01. Januar 2019 wurde ein Gesetz gegen die illegale und nicht angemeldete Fischerei erlassen. Das ist ein mühsamer Lernprozess, denn die Fischer müssen ins Logbuch schreiben, wo sie wann was gefangen haben. Zudem müssen in den Häfen Kontrollbüros gegründet und sowohl personell als auch finanziell ausgestattet werden.