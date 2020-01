Von der Agrar- zur Zeitenwende

17.01.2020 Landwirtschaft

Vom Protest zum Umbau

Nach der Eröffnungspressekonferenz der Internationalen Grünen Woche in Berlin mit dem bekannten Doppel aus Agrar- und Ernährungsindustrie, dem Präsidenten des Bauernverbandes und dem Sprecher der Bundessvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie, stellt die Ökobranche in Form des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft seine politischen Forderungen vor. Während in der ersten Konferenz auch die Unterschiede zwischen den Bereichen Agrar und Verarbeiter öffentlich werden, passt zwischen Lebensmittelwirtschaft, Naturkostfachhandel, Bauernvertreter und Verarbeiter in der BÖLW-Konferenz kein Blatt Papier dazwischen. Sie sprechen auch gemeinsam von der aktuellen Zeit, wo der Agrar- und Ernährungswende eine Zeitenwende auf den Straßen sichtbar wird. Die jungen Menschen demonstrieren freitags, samstags fahren die Traktoren. Es ist eine kollektive Wahrnehmung da“, fasst BÖLW-Vorsitzender Felix Prinz zu Löwenstein die Demonstrationen zusammen. Es knirscht an allen Ecken und Enden. Die Rahmenbedingungen für eine neue Wirtschaft stimmen nicht mehr, die wirtschaftliche Situation der landwirtschaftlichen Betriebe und des Ernährungshandwerks sind nicht mehr gegeben. Bei den Menschen mache sich Bestürzung über die zusammenbrechenden Lebensgrundlagen breit und in den sozialen Netzwerken findet eine Radikalisierung statt.

Zehn-Punkte-Programm

Wie die Zeitenwende gelingt hat der BÖLW in ein Zehn-Punkte-Papier niedergeschrieben. Darin fordert die Biobranche Ergänzungen zur Bio-Verordnung der EU, was noch bis Ende 2020 möglich ist. Vorgaben zu Ställen und Ausläufen, die unter das Bio-Recht fallen müssen konkretisiert werden. Auch bei den Listen für Bio-Betriebsmittel und Lebensmittelzutaten sowie Anforderungen an Bio-Importe aus Drittstaaten seien nicht konkret genug. Definitionsspielräume gefährdeten die Biotier-Haltung und das Ausbauziel 20 Prozent Bio. Für den Bereich der ernährungswende sei das neu einzuführende System des französischen NutriScore als Einzellösung nicht ausreichend. Es fehle nach wie vor eine umfassende Strategie für eine gesunde Ernährung.

Grüne CDU-Politik?

Die engere Verbindung zwischen Erzeuger, Verarbeiter und Handel wird in den Öko-Modellregionen sichtbar, wo eigene Wertschöpfungsketten mit gegenseitiger Rücksichtnahme aufgebaut werden. Auch bei den höheren Preisen hat die Ökowirtschaft weniger Probleme: Marken sorgen für eine engere Kundenbindung, bei denen Verbraucher auch höhere Entgelte akzeptieren.

Immerhin: Die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast sagte in einem Zeitungsinterview, dass die ökologische Landwirtschaft durchaus ein Vorbild sein kann. Prinz zu Löwenstein lobte die Ackerbaustrategie von Julia Klöckner: „Da ist alles drin.“ Wenn schon die CDU-Politikerinnen auf grünen Agrarwegen wandeln, wer bremst denn dann noch den Ökolandbau? Löwenstein konnte gegenüber Herd-und-Hof.de niemanden spezifisch ausmachen, als auf einzelne Agrarlobbyisten im Bundestag zu verweisen. Elke Röder vom Bund Naturkost und Naturwaren assistierte und sagte, derzeit stimmen die einzelnen Musiker ihre Instrumente und es fehle noch der Politiker, der das Orchester dirigiere.