Waldfunktionen in Brandenburg

24.07.2019 Landwirtschaft

Wissenswertes über den Wald in Brandenburg

Auf 45 Seiten stellt das Heft die vielfältigen Leistungen des Waldes für den Klima-, Lärm- und Sichtschutz sowie als Erholungsraum vor. 40 ausgewählte Funktionen werden durch die Forstbehörde im Rahmen der Waldfunktionen-kartierung erfasst und dargestellt. Jede Waldfunktion verfügt über einen QR-Code. Mit diesem kann ein Blick in die umfangreiche Kartieranleitung geworfen werden.

In knapper Form sind Definition, Wirkung des Waldes und allgemeine Behandlungshinweise zusammengefasst. Die Broschüre richtet sich sowohl an Waldbesitzer, Kommunen und Kreisverwaltungen als auch an interessierte Bürger und wirbt für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Wald.

Die Erfassung der Waldfunktionen erfolgt auf Grundlage des Waldgesetzes für das Land Brandenburg flächendeckend und eigentumsübergreifend. Das Waldgesetz sieht die Gleichrangigkeit der Nutz-, Schutz- und Erholungsleistungen des Waldes vor. Dennoch gibt es lokale Schwerpunkte und Überschneidungen. Kenntnisse darüber sind wesentlich für Planungen, Entscheidungen und Waldmaßnahmen.

Für jede Waldfläche werden die Ergebnisse der Waldfunktionenkartierung im Geoportal des Landesbetriebes Forst Brandenburg dargestellt. Sie sind auf der Internet-Seite www.brandenburg-forst.de unter “Registerkarte Waldfunktionen“ einsehbar.

Lesestoff:

Die Broschüre ist als Download verfügbar www.forst.brandenburg.de

MLUL