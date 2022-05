Waldkino in Hammer

23.05.2022 Landwirtschaft

Die Welt der Pilze im Waldkino

Zum Auftakt der diesjährigen achten Saison zeigt das Waldkino Hammer in Brandenburg auf großer Leinwand in der denkmalgeschützten Scheune der Landeswaldoberförsterei Hammer den Film „Phantastische Pilze – die magische Welt zu unseren Füßen“.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Spielpause öffnet das Waldkino des Landesforstbetriebs von Mai bis September den Leinwandvorhang und zeigt immer am letzten Freitag im Monat einen ausgewählten Film . Etwa 4.200 Besucher wurden in den letzten sieben Jahren begrüßt.

Programm 2022:

Mai: Phantastische Pilze Juni: Das Schloss im Spinnwebwald Juli: Der wilde Wald August: Die Wälder des Nordens + Wie retten wir die Bäume? September: Erde

Film: Phantastische Pilze (81 min):

Unter unseren Füßen erstreckt sich ein gigantisches System von Pilzen, die die Grundlage unserer Existenz bilden. Regisseur Louie Schwartzberg will in seinem Dokumentarfilm die Sprache der Natur – genauer gesagt der Pilze – entschlüsseln und die magische Welt zu unseren Füßen einem größeren Publikum näherbringen. In Interviews mit Koryphäen der Mykologie und mit aufwendigen Effekten wird die Schönheit und Wandelbarkeit der Pilze beleuchtet. Der Regisseur führt uns ein in die Geschichte der Pilzforschung und in neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Er zeigt, welche Rolle die geheimnisvollen Wesen im Kreislauf der Natur, bei der Bewältigung von Öl-Katastrophen oder beim Bienensterben, therapiebegleitend bei verschiedenen Krankheiten, bei der Erweiterung des menschlichen Bewusstseins oder gar der Bekämpfung von Pandemien spielen können.

Auch alle weiteren Filme haben einen direkten oder indirekten Bezug zu Nachhaltigkeit, zum Wald und Umgang mit der Natur. Der Mitinitiator und das Waldkino kuratierende Künstler Wolfgang Georgsdorf und der Leiter der Landeswaldoberförsterei Hammer Tim Ness führen in den Abend ein. Ab 19 Uhr und nach den Filmvorführungen ist für Essen und Trinken auf dem Forsthof gesorgt. Am Lagerfeuer besteht die Möglichkeit zur Diskussion und zum Gedankenaustausch.

Der Eintritt ist frei. Das Waldkino-Projekt wird wieder vom Amt Schenkenländchen unterstützt.

Lesestoff:

Weitere Informationen unter: www.forst.brandenburg.de. An der B179 in 15748 Groß Köris

MLUK