Was Vogel mit dem Agrarstrukturgesetz will

25.05.2020 Landwirtschaft

Brandenburgs Weg zur Agrarstruktur

Die rotgrüne Koalition in Brandenburg will mit einem Agrarstrukturgesetz den Ausverkauf des Landes stoppen. Im Interview mit der agrarzeitung beklagt der grüne Landwirtschaftsminister Axel Vogel, dass die Investoren die Betriebe n Holdings eingliedern und der bisherige Gesellschafter mit 5,1 Prozent Anteil in der GmbH verbleibt. Dadurch wird der Erwerb grundsteuerfrei. In einem Agrarstrukturgesetz sollen Landpachtgesetz, Grundstücksverkehrsgesetz und Siedlungsgesetz zusammengefasst werden. Dadurch könnten Kommunen Obergrenzen für den Verkauf von Landwirtschaftsflächen und Pachtpreise festlegen. Einschränkungen sollen außerlandwirtschaftliche Investoren fern halten können. Voraussetzung ist ein Agrarleitbild, dass Ackerbau, Tierhaltung, konventionelle und ökologische Betriebe umfasst. Geklärt werden soll auch die Frage, ob ein Nebenerwerbslandwirt bei Kauf und Pacht bevorzugt werden sollte.

roRo

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html