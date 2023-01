Wein-Botschafter

16.01.2023 Landwirtschaft

Wein für alle Botschaftsanlässe

Einmal im Jahr schult das das Deutsche Weininstitut (DWI) die Nachwuchsbotschafter Deutschlands im Auswärtigen Amt. Im Berlin. Steffen Schindler vom DWI gab im Dezember 2022 Tipps für die Auswahl von Weinen für offizielle Empfänge in den weltweit 227 Auslandsvertretungen der Bundesrepublik Deutschland. Um im Gastland ein möglichst breites Spektrum deutscher Weine zu präsentieren, standen mehr als 40 Weine und fünf Sekte zur Auswahl bereit. Sie wurden aus einer verdeckten Verkostung von über 300 Weinen und Sekten im Rahmen einer Ausschreibung vorausgewählt. Die deutsche Botschaft in Italien nutzt diese Gelegenheiten, um Informationsvideos des DWI mit italienischen Untertiteln zu versehen und über deutsche Weinbaugebiete zu informieren. Im Falle einer spontanen Veranstaltung in der Botschaft steht das DWI auch bei konkreten Anfragen beratend zur Seite.

roRo