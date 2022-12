Weltnaturkonferenz in Kanada

06.12.2022 Landwirtschaft

Sicherung der Biodiversität Nachdem die weltweite Klimaschutzkonferenz in Ägypten so gut wie kein Ergebnis geliefert hat, blickt die Welt jetzt nach Montreal in Kanada. Dort startet am Mittwoch die 15. Weltnaturkonferenz und es mangelt nicht an warnenden Stimmen. Die Verhandlungen in Montreal führt die tschechische Ratspräsidentschaft gemeinsam mit der Europäischen Union, unterstützt durch die Mitgliedstaaten. Die deutsche Delegation wird durch Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke als nationale Verhandlungsführerin geleitet.

Steffi Lemke: „Erfolgreiche Verhandlungen sind umso dringender, denn das weltweite Artenaussterben findet heute in einem so rasanten Tempo statt wie im Schnitt der letzten 10 Millionen Jahre nicht. Wird eine Art ausgelöscht, ist das unumkehrbar und reißt ein Loch in das Netz des Lebens, das auch uns Menschen trägt – und wir wissen nicht, wie lange es noch tragfähig ist. Wir Menschen sind auf eine gesunde Natur und ihre ökologischen Funktionen angewiesen. Umwelt- und Naturschutz sind kein Luxus. Es geht um unser aller Lebensgrundlagen, jetzt und in Zukunft, deshalb muss der Schutz der biologischen Vielfalt in allen relevanten Politik- und Wirtschaftsbereichen zum Maßstab werden. Dafür müssen auf der Weltnaturkonferenz ambitionierte Vereinbarungen getroffen werden. Wir müssen schnell ins Handeln kommen.“ Ziel ist die Verabschiedung einer neuen globalen Vereinbarung zum Schutz der biologischen Vielfalt, dem sogenannten „Global Biodiversity Framework“ (GBF). Deutschland verdoppelt seine internationale Biodiversitätsfinanzierung und wird ab spätestens 2025 pro Jahr 1,5 Milliarden Euro für die biologische Vielfalt weltweit zur Verfügung stellen. Das entspricht einer Verdopplung gegenüber den rund 750 Millionen Euro, die in den Jahren 2017 - 2021 im Durchschnitt investiert wurden.