Wenig Änderungen beim Thema Wolf zu erwarten

27.01.2022 Landwirtschaft

Die Suche nach einem erträglichen Wolfsbestand geht weiter

Anfang Januar war im Agrarausschuss des Europaparlamentes das Thema Wolfsrisse in Brüssel endlich angekommen. Die Agrarier weiteten den Blick auf das Thema Wolf und Weidetierhaltung um die Sichtweise der Weidetierhalter, die morgens abgenagte Schafe und halb aufgefressene Kälber auf ihren Weiden vorfinden. Der Umweltausschuss verweigerte sich einer gemeinsamen Sitzung, weil der Wolf zum Symbol des erfolgreichen Naturschutzes geworden ist: Ein ausgerottetes Tier hat sich den alten Lebensraum wieder erobert [1].

Die Bandbreite zeigte sich wenig überraschend am Mittwoch auch auf dem Forum des Deutschen Bauernverbandes (DBV). Es wurde eines klar. Beim Wolf als Symboltier für den erfolgreichen Artenschutz wird sich wenig ändern. Die Agri-Sitzung hat die Tür lediglich einen Spalt weit geöffnet. Das „Wettrüsten beim Zaunbau“, so der Umweltbeauftragte Eberhard Hartelt beim DBV, wird wohl zu seiner Enttäuschung erst einmal weitergehen. Selbst wenn die verschiedenen Herdenschutzmaßnahmen in der Praxis ihre Grenzen aufzeigen. Hartelt fordert ein „aktives Bestandsmanagement und die Aufnahme des Wolfes in das Jagdrecht“.

Kein Doppelrechtler Wolf

Den Erwartungen mancher Weidetierhalter zu Koalitionsaussagen über ein regionales Bestandsmanagement, setzte Josef Tumbrinck aus dem Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, Grenzen. Aktuell sei die Rechtslage eindeutig: Der Wolf ist streng geschützt und darf nicht bejagt werden. Am Ende der Nahrungskette ist der Wolf als großer Beutegreifer eine, wenn auch kleine, Stellschraube im Natur- und Artenschutz. Die Aufnahme in das Jagdrecht würde „keine Verbesserung und keine Erleichterung bringen, sondern produziert mehr Doppelrecht“, so Tumbrinck. Dann fiele er sowohl ins Bundesnaturschutzrecht als auch ins Jagdrecht.

Der im vergangenen Jahr erstellte „Praxisleitfaden Wolf“, der im Herbst von der Umweltministerkonferenz einstimmig beschlossen wurde [2] legt die Entscheidung über das Wolfsmanagement in die Hände der Bundesländer. „Das ist Version 1.0“, sagte Tumbrinck, eine Version, bei der es Anpassungen und Veränderungen geben wird, die „wir gemeinsam einarbeiten werden“. Eine wichtige Rolle hat dabei das im März 2021 eröffnete Bundeszentrum Weidetier und Wolf an der Hochschule Eberswalde.

Es gibt Genehmigungen von Entnahmen eines Wolfes aus der Natur. So umschreiben Politiker und Gerichte den Abschuss eines Tieres. Das allerdings ist alles andere als einfach, wie das Urteil in Bayern zeigte. Die Regierung von Oberbayern hat die Entnahme eines übergriffigen Wolfes, der Siedlungen immer näher kommt, nach Prüfung des Falles beschlossen, was von Staatsministerin für Landwirtschaft, Michaela Kaniber, begrüßt wurde. Der Bund Naturschutz und die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe (GzSdW) haben aber schon eine Klage gegen den Entschluss angedroht. Es könne nicht sicher gestellt werden, dass der richtige Wolf geschossen werde, heißt es vom GzDdW-Vorsitzenden Peter Blanché.

Tumbrinck machte klar: Ohne exakte Begründung darf kein Wolf geschossen werden. Er bezieht sich auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofes „Finnischer Wolf“ aus dem Jahr 2007, nach dem ein Wolf nur gejagt werden darf, wenn ein ernster Schaden zu erwarten ist [3]. Tumbrinck korrigiert auch die Erwartungen an die Aussagen im Koalitionsvertrag. Das Bestandsmanagement erlaubt keine Definition einer Obergrenze, die, genauso wie die Forderung nach „wolfsfreien Zonen“, gegen die Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH) verstößt. Auch eine Änderung des Schutzstatus des Wolfes von Anhang 4 in den weniger strengen Anhang 5 müsse n Brüssel entschieden werden. Tumbrinck sieht keine Absichten, an der aktuellen Richtlinie etwas zu ändern. „Ein Umtopfen in Anhang 5“ würde eine Diskussion lostreten, welche anderen Tiere oder gar neue Tiere in welchen Schutzstaus aufgenommen werden könnten.

Tumbrinck warnt vor voreiligen Schlüssen. Die EU hat ein Auge auf die Verfahren in Deutschland und als Vorstufe zu einem Vertragsverletzungsverfahren im Jahr 2020 ein Pilotprojekt zum Abschuss eingeleitet. Das zeige, dass die EU beim Umgang mit dem Wolf in Deutschland nicht zufrieden ist.