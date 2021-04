Wenn der Hahn kräht…

08.04.2021 Landwirtschaft

… und die Kuh muht

Frankreich hat Landgeräusche und Landgerüche als Sinnes-Erbe eingestuft, die Menschen auf dem Land hinnehmen müssen. Es geht auch weniger um die Landmenschen, denn mehr um die Stadtmenschen, die auf das Landziehen und denen Muhen, Krähen, Erntegeräusche und Gerüche, nicht nur von Gülle, schnell das Landleben vermiesen.

Da zieht der Neu-Landmensch auch schnell mal den Landwirt vor den Kadi. Das droht mit zunehmender Regionalisierung, wenn die Verarbeitung auf dem Land stärker in den Fokus rückt und Tiere wieder öfter auch auf der Weide stehen zu einem größeren Problem zu werden. Allerdings liegen dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft keine Informationen vor, wie viele diesbezügliche Klagen es in der Bundesrepublik gibt. In einer Antwort an die völkische AfD heißt es, können nur die Landesjustizverwaltungen darüber eine Auskunft geben.

Roland Krieg

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html